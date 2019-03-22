Культура 22.03.2019 13:37
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22.03.2019 13:37
Фотодокументальная выставка «Центральный универмаг. Восстановление» открылась сегодня в музее «Память». Как сообщает ИА «Высота 102», десятки волгоградцев, ставшие первыми её посетителями, услышали немало интересных фактов о хронологии событий восстановления универмага в период с 1943 по 1965 годы.
Здание стало известно на весь мир после пленения здесь штаба 6-й немецкой полевой армии во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом и впоследствии приобрело статус объекта культурно-исторического наследия.
Посетители смогли увидеть макет разрушенного здания, подвалы которого освобождали от мусора служащие армии. Впоследствии здесь была организована выставка посвященная обороне Сталинграда.
Олег Фирстков, заместитель заведующего музеем «Память», рассказал экскурсантам, что в 1943-44 годах обсуждалась тема необходимости восстановления здания, и в 1949 году универмаг был готов к открытию. Однако акт ввода в эксплуатацию, после устранения недоделок, был подписан комиссией министерства торговли СССР в 1950 году.
Вызвали неподдельный интерес посетителей редкие фото проектов универмага 50-ых годов архитекторов Б. Гольдмана и Е. Левитана, от которых впоследствии пришлось отказаться, и многие другие факты. Например, куда пропал прежний вход в универмаг с колоннами, где располагался первый музей Сталинградской битвы, как планировали создать живописную диораму, посвященную пленению фельдмаршала Ф. Паулюса.
На выставке представлены фото и документы из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», Государственного архива Волгоградской области, Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, а также частных коллекций волгоградских историков и краеведов.
Выставка, подготовленная при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, продолжит свою работу до декабря 2019 года.
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