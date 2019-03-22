Происшествия

В Волгограде завели уголовное дело на упрямого любителя езды "под градусом"

Происшествия 22.03.2019 12:13
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22.03.2019 12:13


Уголовное дело возбудили волгоградские полицейские в отношении автомобилиста, пойманного на неоднократном управлении машиной в нетрезвом виде. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по г. Волгограду, 33-летнего мужчину задержали, когда он ехал на своей  "Daewoo Nexia”. По всем признакам автолюбитель был пьян, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что  раньше его дважды привлекали к административной ответственности  за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также он был лишен прав  на 3 года. Теперь ему грозит  до двух лет тюрьмы.

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