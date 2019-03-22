



Уголовное дело возбудили волгоградские полицейские в отношении автомобилиста, пойманного на неоднократном управлении машиной в нетрезвом виде. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по г. Волгограду, 33-летнего мужчину задержали, когда он ехал на своей "Daewoo Nexia”. По всем признакам автолюбитель был пьян, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что раньше его дважды привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также он был лишен прав на 3 года. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.