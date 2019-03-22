Экономика

В Садах Придонья митрополит Феодор познакомился с производством постной продукции

Экономика 22.03.2019 10:48
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22.03.2019 10:48


Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Литургию Преждеосвященных Даров (особая служба, которая проводится во время Великого поста. Прим. ред.) в храме Иоанна Воина в поселке Сады Придонья. После богослужения владыка побывал на предприятии «Сады Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
По словам настоятеля храма Иоанна Воина отца Анатолия, приезд митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора был запланирован, но владыка до этого не совершал в храме служения. Среди собравшихся в этот день были прихожане, учащиеся Воскресной школы, сотрудники компании «Сады Придонья». 
В своем обращении к присутствующим митрополит Феодор отметил, что Пост – это время обновления, изменения, время задуматься о том, что каждый из нас несет ответственность за свои поступки.
«Сейчас мы ощущаем себя как Адам и Ева, когда были изгнаны из Рая, —подчеркнул владыка. — Невозможно вкушать одновременно от древа жизни и от древа познания добра и зла, так и для нас нестерпимо грешить и в то же время идти путем ко спасению. Благодаря литургии Преждеосвященных Даров у нас есть возможность исправиться там, где мы ошиблись, и усилиться там, – где поступили верно».
Визит митрополита в Сады Придонья стал еще и ознакомительным. Специально для владыки президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин провел экскурсию по производству. Митрополит Феодор с большим интересом задавал вопросы о производстве детского питания, натуральности выпускаемых продуктов, оборудовании, установленном на индустриальных площадках предприятия. Кроме этого с удовольствием принял участие в дегустации соков, а также растительных напитков Nemoloko, отметив их хороший вкус. 
«На нас лежит огромная ответственность, — обратился Андрей Самохин к владыке. — Ведь мы выпускаем широкий ассортимент продукции, в том числе и для маленьких детей». 
Надо отметить, что на предприятии митрополит Феодор совершил молебен и обряд освящения нового цеха по приготовлению продукции  Nemoloko.  По словам президента компании «Сады Придонья», в связи с высоким спросом на альтернативные молочным продукты были расширены мощности по производству Nemoloko. 
Для людей верующих и соблюдающих пост, продукция  компании поможет держать Великий пост с пользой для организма, что  очень важно.  



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