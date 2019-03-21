Ведущие застройщики, государственные и некоммерческие организации Волгоградской области встретились на конференции Сбербанка
Экономика 21.03.2019 16:32
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21.03.2019 16:32
Сбербанк провел в Волгограде конференцию с партнерами, участниками которой стали свыше 80 руководителей строительных компаний и агентств недвижимости Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ключевыми темами конференции стали развитие ипотечного кредитования в регионах, изменение законодательства в сфере недвижимости, а также новые сервисы и возможности сервиса «ДомКлик» от Сбербанка.
«Уже не первый год совместные проекты Сбербанка с застройщиками в регионе востребованы среди жителей Волгоградской области. Такое доверие клиентов – хорошая иллюстрация того, что Сбербанк своевременно и на высоком уровне реагирует на запросы общества. Мы рады, что наши продукты востребованы у потребителей и готовы дальше развивать сотрудничество в этом направлении»,— прокомментировала заместитель Управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Наталья Газарян.
Приглашенным спикером конференции стал директор агентства «Этажи Консалтинг» и маркетингового агентства LOVE MARKETING Илья Пискулин, также в ее работе приняли участие представители Росреестра и Нотариальной палаты.
«Изменения федерального законодательства в области строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, вступающие в действие с 1 июля 2019 года, являются дополнительными мерами, направленными на защиту интересов прав участников долевого строительства», - считает заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере областного Управления Росреестра Марк Мигунов.
«Открытое обсуждение актуальных вопросов в сфере строительной и банковской отрасли, обмен предложениями и идеями между участниками в ходе конференции, несомненно, положительно повлияет на перспективы развития региона», - отметила начальник отдела продаж ООО «Родниковая Долина»Юлия Буланкина.
Справка. ООО «Центр недвижимости от Сбербанка»— входит в группу компаний Сбербанка. Компания основана в июле 2015 года и создает сервисы для Банка и партнеров Банка в области недвижимости и сопровождения ипотечного кредитования. Портал «Домклик» на сайте domclick.ru — это онлайн-площадка для решения вопросов по приобретению недвижимости — от подачи заявки на жилищный кредит в Сбербанк до подачи документов по сделке на государственную регистрации права собственности. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка - застройщиков и агентства недвижимости.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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