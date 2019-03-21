Спорт

Больше, чем игра: в музее «Сталинградская битва» прошла презентация фильма об истории волгоградского футбола

Спорт 21.03.2019 11:12
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21.03.2019 11:12


Презентацию фильма-хроники "Больше, чем игра" организовали накануне для волгоградцев сотрудники историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва". 
 
«Работа по созданию фильма о более чем столетней истории волгоградского футбола не была напрямую связана с профилем музея и началась два года назад благодаря инициативе наших сотрудников. В ней собраны кадры матчей сталинградских и волгоградских команд, интервью с известными футболистами и тренерами. В судьбе «Ротора» было много интересных моментов, и история клуба напрямую связана с историей города», - такими словами открыл презентацию фильма директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев. 
Автор фильма, сотрудник музея Олег Швыдкий, рассказал ИА «Высота 102», что целью создания фильма стало сохранение наследия чемпионата мира. «Наследие – не только замечательный стадион. Наследие – это память о замечательных людях, которые дарили болельщикам потрясающие эмоции. На матчах сейчас много детей с родителями. Дети спросят: а как было раньше? И теперь все это можно увидеть. Поэтому хорошо, что здесь в зале так много детей. Ветераны поностальгируют, а игроки «Ротора», думаю, вдохновятся спортивными победами героев фильма»,  – поделился Олег Швыдкий.
 
Фильм действительно вдохновляет. Приглашенные на просмотр юные футболисты, действующие игроки «Ротора» и «легенды» волгоградского футбола, увидели совершенно уникальные кадры, которые никогда и нигде не демонстрировались. Часть использованных для фильма видео были приобретены музеем-заповедником  в госфильмофонде и архиве кинофотодокументов. А это -  фрагменты матчей 50-х — 60-х — 80-х годов. 
Основу фильма составили хроники матчей местных футбольных команд, а также интервью с известными игроками и тренерами. Появление в Царицыне  игры в далеком  1909 году, когда на металлургическом заводе «ДЮМО», современном «Красном Октябре», были сформированы футбольные команды «Штурм» и «Штандарт». Легендарный  «матч на руинах», который состоялся спустя всего три месяца после окончания боев в Сталинграде, 2 мая 1943 года… И, конечно, яркие победы «Ротора» и выход в первую и высшую лигу СССР.
В фильм вошли интервью с историками, журналистами, футболистами, тренерами и функционерами, среди которых - Александр Никитин, Игорь Суровикин, Владимир Файзулин, Валерий Бурлаченко, известный ученый, бывший ректор физакадемии, доктор педагогических наук, игрок «Трактора» в 50-е годы Анатолий Сучилин. 
 
На презентации была организована уникальная возможность увидеть звезд «Ротора» не только на экране. Владимир Файзулин пришел на показ и рассказал о захватывающей игре с Манчестер Юнайтед, Игорь Суровикин  – о первом шаге выхода «Ротора» в первую лигу…Ветераны футбола пожелали пришедшему на мероприятие действующему составу «Ротора» побед, и, по их словам, сегодня и регион, и болельщики как никогда поддерживают команду. 
Генеральный директор ФК "Ротор" Андрей Рекечинский поблагодарил коллектив музея-панорамы за приглашение команды на презентацию фильма, отметив огромную работу его создателей.
Полную версию фильма, состоящую из 4 серий, можно увидеть на официальном канале You Tube  музея-заповедника "Сталинградская битва" или по хэштегам #ротористория #сталинградфутбол. 

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