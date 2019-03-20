Экономика

Гордума Волгограда «отбила» обвинения УФАС в ограничении конкуренции по делу о ларьках

Экономика 20.03.2019 10:54
2260 21
20.03.2019 10:54


Решение Волгоградского УФАС о нарушении городской думой Волгограда Закона о защите конкуренции и предписание об устранении выявленных нарушений признано незаконным. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому мнению пришел арбитражный суд Волгоградской области, рассмотрев исковое заявление представительного органа о признании недействительным предписания антимонопольного органа. Пока известна резолютивная часть, полный текст решения суда будет опубликован позже.
Как ранее сообщало информагентство, речь идет о скандальном документе – порядке размещения нестационарных торговых объектов и типовой формы договора на размещение таких объектов, который был утвержден депутатами гордумы.
В частности, в приложении к типовому договору устанавливаются требования и условия, соблюдение которых необходимо для размещения нестационарного торгового объекта, а именно: площадь благоустройства; описание благоустройства: площадь мощения; количество и виды малых архитектурных форм; описание малых архитектурных форм; количество объектов озеленения; описание объектов озеленения, а также площадь уборки прилегающей территории.
Как считают в Волгоградском УФАС, на предпринимателей этими пунктами возлагается ответственность за содержание прилегающей территории и созданию на ней объектов благоустройства. Но это является обязанностью муниципалитета, уверены в антимонопольном органе. Следовательно, принятый документ нарушает закон о конкуренции. К слову, на заседании в Волгоградском УФАС были приведены конкретные примеры, когда несоблюдение предпринимателями оговоренных пунктов приводили к расторжению с ними договоров на размещение торговых объектов. 
Основанием для реагирования антимонопольной службы послужили материалы проверки прокуратуры Волгограда. В адрес Волгоградской гордумы еще в конце 2017 года поступило предупреждение из УФАС о необходимости привести положения документа в соответствии с законом, впоследствии срок исполнения предупреждения был продлен до марта. В связи с отсутствием реакции на предупреждение в октябре комиссия Волгоградского УФАС направила в адрес гордумы предписание. Было открыто административное производство в отношении депутатов Волгоградской гордумы. Депутаты не согласились с выводами УФАС и обратились в суд.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт
05.03.2019 18:41
11253 9
В УФНС разъяснили «уход» крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области
27.02.2019 20:42
19159 8
«Готовы терпеть»: водители приветствуют ремонт дороги на Волжской ГЭС
18.03.2019 13:25
7070 11
Экономика
20.03.2019 13:50
Экономика 20.03.2019 13:50
264 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.03.2019 16:19
Экономика 19.03.2019 16:19
1177 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.03.2019 15:50
Экономика 19.03.2019 15:50
191 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.03.2019 10:06
Экономика 19.03.2019 10:06
953 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 19:25
Экономика 18.03.2019 19:25
1097 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 17:33
Экономика 18.03.2019 17:33
609 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 15:00
Экономика 18.03.2019 15:00
5550 26 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 14:20
Экономика 18.03.2019 14:20
603 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 13:25
Экономика 18.03.2019 13:25
7070 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 12:54
Экономика 18.03.2019 12:54
486 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.03.2019 15:52
Экономика 15.03.2019 15:52
3254 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.03.2019 12:49
Экономика 15.03.2019 12:49
403 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.03.2019 09:22
Экономика 15.03.2019 09:22
501 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.03.2019 16:45
Экономика 14.03.2019 16:45
2417 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.03.2019 16:10
Экономика 14.03.2019 16:10
848 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:55
Therr Maitz и Антон Беляев «зажгут» на концерте в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршрутокСмотреть фотографии
13:50
Сбербанк закрыл сделку по мезонинному финансированию ГК «Крост» в условиях вступивших в силу изменений 214-ФЗСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом пожар на железной дороге на 2,5 часа остановил поездаСмотреть фотографии
13:02
Хотел вернуть жену: житель Волгограда обвинил женщину в краже 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде разыскивают похитителя забытых в банке денег (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:44
В Волгограде житель Уфы ответит в суде за кражу прокатного "Toyota Land Cruiser"Смотреть фотографии
12:18
В Астрахани за хладнокровное убийство судят троих волгоградцевСмотреть фотографии
12:10
«Ростелеком»: мы успешно создали экосистему инфокоммуникаций студенческих игрСмотреть фотографии
12:01
Под Волгоградом взорвали обнаруженные в поле немецкие миныСмотреть фотографии
11:48
Житель Волгоградской области осужден за убийство младенца и рукоприкладствоСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде УК "ЖилСервис" обрастает штрафами за бездействиеСмотреть фотографии
11:22
Жители домов культурного наследия в Волгограде просят чиновников спасти от разрухи Смотреть фотографии
10:54
Гордума Волгограда «отбила» обвинения УФАС в ограничении конкуренции по делу о ларькахСмотреть фотографии
10:38
Залил и смылся: в Волгограде студент из Дагестана украл на АЗС 65 литров бензина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Наставником ученого из Волгограда стал министр образования и науки РФСмотреть фотографии
09:57
В Волжском автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста на тротуареСмотреть фотографии
08:53
Ночью в Волгограде неизвестный поджег пять автомобилейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: Молодежному парламенту Волгоградской области понадобилась «скорая помощь»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгоградской области десятилетнего мальчика раздавило бетонной конструкциейСмотреть фотографии
19:40
Владимир Путин и Андрей Бочаров: что осталось скрытым за встречей президента с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде автолюбительница на "семерке" протаранила шиномонтажСмотреть фотографии
17:19
На юге Волгограда коммунальщики взяли на работу камышового цирюльникаСмотреть фотографии
16:38
«Ростелеком» в Волгограде определил победителей в региональный турнир по онлайн-игре World of TanksСмотреть фотографии
16:10
Житель Волгоградской области угрожал убить родителей из-за 200 рублейСмотреть фотографии
16:00
На юге Волгограда подросток устроил переполох, заявив о "школьном стрелке"Смотреть фотографии
14:13
Волгоградские антимонопольщики разберут закупку урюпинских чиновников на «запчасти»Смотреть фотографии
13:03
Не до смеха: в Волгограде с 1 апреля стартует месячник по благоустройствуСмотреть фотографии
12:47
Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 