Гордума Волгограда «отбила» обвинения УФАС в ограничении конкуренции по делу о ларьках





Решение Волгоградского УФАС о нарушении городской думой Волгограда Закона о защите конкуренции и предписание об устранении выявленных нарушений признано незаконным. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому мнению пришел арбитражный суд Волгоградской области, рассмотрев исковое заявление представительного органа о признании недействительным предписания антимонопольного органа. Пока известна резолютивная часть, полный текст решения суда будет опубликован позже.

Как ранее сообщало информагентство, речь идет о скандальном документе – порядке размещения нестационарных торговых объектов и типовой формы договора на размещение таких объектов, который был утвержден депутатами гордумы.

В частности, в приложении к типовому договору устанавливаются требования и условия, соблюдение которых необходимо для размещения нестационарного торгового объекта, а именно: площадь благоустройства; описание благоустройства: площадь мощения; количество и виды малых архитектурных форм; описание малых архитектурных форм; количество объектов озеленения; описание объектов озеленения, а также площадь уборки прилегающей территории.

Как считают в Волгоградском УФАС, на предпринимателей этими пунктами возлагается ответственность за содержание прилегающей территории и созданию на ней объектов благоустройства. Но это является обязанностью муниципалитета, уверены в антимонопольном органе. Следовательно, принятый документ нарушает закон о конкуренции. К слову, на заседании в Волгоградском УФАС были приведены конкретные примеры, когда несоблюдение предпринимателями оговоренных пунктов приводили к расторжению с ними договоров на размещение торговых объектов.

Основанием для реагирования антимонопольной службы послужили материалы проверки прокуратуры Волгограда. В адрес Волгоградской гордумы еще в конце 2017 года поступило предупреждение из УФАС о необходимости привести положения документа в соответствии с законом, впоследствии срок исполнения предупреждения был продлен до марта. В связи с отсутствием реакции на предупреждение в октябре комиссия Волгоградского УФАС направила в адрес гордумы предписание. Было открыто административное производство в отношении депутатов Волгоградской гордумы. Депутаты не согласились с выводами УФАС и обратились в суд.



