Телеком

«Ростелеком» в Волгограде определил победителей в региональный турнир по онлайн-игре World of Tanks

Телеком 19.03.2019 16:38
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19.03.2019 16:38


«Ростелеком» совместно с городской федерацией киберспорта в Волгограде организовал региональный этап турнира по популярной игре World of Tanks. За чемпионский титул и звание лучших танкистов боролись 45 человек в составе 15 команд.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, по итогам боев первенство в таблице, звание победителя World of Tanks и почетный кубок от «Ростелекома» завоевала команда «The End». На втором месте оказались ребята из команды «Черный тюльпан». И третьего места в турнире добились члены команды «Desmorale».
Команды, занявшие призовые места, получили сувениры и сертификаты от «Ростелекома» на бесплатный интернет и цифровое телевидение по тарифу «Игровой» для каждого участника. Кроме того, победителям и призерам достались командные бонусы в виде игрового золота. 
По словам капитана команды-победительницы «The End» Константина Власова, это была крутая встреча и отличная игра: «Благодарю организаторов турнира: все было на высшем уровне, четко и продуманно – равные для всех условия, честная борьба, мощные танки и летающий интернет, также отдельное спасибо «Ростелекому» за бонусы и призы». 

Директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов: «Чемпионат по WorldofTanks набирает популярность в Волгограде, с каждым разом привлекая все больше и больше участников. Для любителей онлайн-игры важна возможность встретиться и сыграть с реальной командой, увидеть друг друга, испытать настоящие эмоции. Это не только увлекательный кибер-досуг, но и способ завести новых друзей и знакомых, пообщаться на интересные темы и прокачать свои личные качества – быстроту реакции, стратегическое и тактическое мышление, умение действовать в команде. Мы рады, что вместе с тарифным планом «Игровой» можем предложить увлеченным геймерам еще и реальную игру с реальными соперниками, а также возможность обсудить битву за чашечкой кофе».     
Для поклонников компьютерных игр «Ростелеком» разработал уникальный тарифный план «Игровой». Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум-аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и множество других бонусов: прокачанный на 100 процентов экипаж с навыком «Боевое братство», дополнительный камуфляж, уникальную наклейку войск связи СССР, обвесы в виде катушки и мачты связи и слот в ангаре. Премиум-аккаунтедин для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.
Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

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