Под Волгоградом поджигателей офиса ритуальной фирмы-конкурента отправили в колонию

Расследования 18.03.2019 15:30
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18.03.2019 15:30
Жителям рабочего поселка Иловля Максиму Булатникову и Вадиму Ведерникову не удалось добиться смягчения приговора по делу о поджоге имущества и офиса ритуальной фирмы-конкурента. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Булатников проведет в колонии-поселении 1,5 года, а Ведерников 1 год и 2 месяца. Осужденные просили смягчить им наказание, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
Следствием и судом установлено, что мужчины пытались сжечь два автомобиля-катафалка и здание офиса общей стоимостью 2,5 млн рублей. Так, Булатников, действуя в интересах ритуальной организации, собственниками которой являются его родители, предложил Ведерникову за 100 тысяч рублей нанести ущерб имуществу индивидуального предпринимателя-конкурента. Ночью 7 мая 2018 года Ведерников, используя заранее приготовленные спички и горючую жидкость, осуществил поджог внешней стены здания гаража и офиса индивидуального предпринимателя, и скрылся с места преступления. Однако довести преступный умысел до конца не представилось возможным, поскольку возгорание было обнаружено работниками полиции и оперативно локализовано сотрудниками МЧС.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном молодые люди полностью признали.
Приговор вступил в законную силу.
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