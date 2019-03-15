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Житель Волгограда ночью устроил пляски на крыше чужой иномарки

Происшествия 15.03.2019 10:37
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15.03.2019 10:37

Безработного волгоградца, подозреваемого  в намеренном повреждении чужой машины,  задержали сегодня полицейские в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, поздно ночью в дежурную часть позвонил местный житель и рассказал, что кто-то прыгает на капоте и крыше новенькой припаркованной во дворе “Toyota Camry”. По “горячим следам” полицейские нашли ночного дебошира. Оказалось, что ранее не судимый  28-летний мужчина был сильно пьян. Объяснить свой поступок он не смог. Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”. Теперь волгоградцу грозит до 2 лет тюрьмы.

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