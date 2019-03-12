Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходные





Уголовное дело бывшего старшего оперуполномоченного ФКУ КП № 3 регионального УФСИН, обвиняемого в получении взяток, будет рассматриваться в Центральном районном суде Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина получил 200 тысяч рублей от осужденного за “помощь” в решении вопроса о его условно-досрочном освобождении. Также за 3 тысячи рублей он помог осужденному получить выходной день за пределами колонии.

Правда, оплата незаконных услуг проходила под контролем оперативных служб. И после получения “вознаграждения” мужчину задержали. Свою вину он признает лишь частично.

Оперативное сопровождение дела вели сотрудники регионального УФСБ и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи СО по Центральному району СУ СК РФ по Волгоградской области.