Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходные

Расследования 12.03.2019 16:52
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12.03.2019 16:52
Уголовное дело бывшего старшего оперуполномоченного ФКУ КП № 3 регионального УФСИН, обвиняемого в получении взяток, будет рассматриваться в Центральном районном суде Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.
По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина получил 200 тысяч рублей от осужденного за “помощь” в решении вопроса о его условно-досрочном освобождении. Также за 3 тысячи рублей он помог осужденному получить выходной день за пределами колонии.
Правда, оплата незаконных услуг проходила под контролем оперативных служб. И после получения “вознаграждения” мужчину задержали. Свою вину он признает лишь частично.
Оперативное сопровождение дела вели сотрудники регионального УФСБ и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи СО по Центральному району СУ СК РФ по Волгоградской области.
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