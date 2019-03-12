Расследования

Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходные

Расследования 12.03.2019 16:52
783 5
12.03.2019 16:52


Уголовное дело бывшего старшего оперуполномоченного ФКУ КП № 3 регионального УФСИН, обвиняемого в получении взяток, будет рассматриваться в Центральном районном суде Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102”  старший  помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение  по делу.
По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина получил 200 тысяч рублей от осужденного за “помощь” в решении вопроса о его условно-досрочном освобождении.  Также за 3 тысячи рублей он помог осужденному получить выходной день за пределами колонии.
Правда, оплата незаконных услуг  проходила под контролем оперативных служб. И после получения “вознаграждения” мужчину задержали. Свою вину он  признает лишь частично.
Оперативное сопровождение дела вели сотрудники регионального УФСБ и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области. Расследованием занимались  следователи СО по Центральному району  СУ СК РФ по Волгоградской области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Матери убитых девушек пришли в Волгоградский облсуд посмотреть в глаза расчленителю
12.02.2019 10:47
27804 0
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)
18.02.2019 17:24
26211 15
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО)
27.02.2019 18:11
17401 9
Расследования
12.03.2019 15:43
Расследования 12.03.2019 15:43
548 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.03.2019 11:39
Расследования 12.03.2019 11:39
2756 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.03.2019 09:09
Расследования 12.03.2019 09:09
17445 32 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.03.2019 16:17
Расследования 11.03.2019 16:17
3970 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.03.2019 14:39
Расследования 11.03.2019 14:39
472 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.03.2019 04:46
Расследования 09.03.2019 04:46
7228 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.03.2019 13:00
Расследования 07.03.2019 13:00
4972 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.03.2019 15:22
Расследования 06.03.2019 15:22
2313 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.03.2019 13:11
Расследования 06.03.2019 13:11
1421 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.03.2019 12:45
Расследования 06.03.2019 12:45
1127 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.03.2019 11:45
Расследования 06.03.2019 11:45
1957 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.03.2019 17:03
Расследования 05.03.2019 17:03
2456 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.03.2019 11:39
Расследования 05.03.2019 11:39
6463 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.03.2019 10:59
Расследования 05.03.2019 10:59
3565 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.03.2019 11:53
Расследования 04.03.2019 11:53
2923 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:18
Дождь, снег, туман: в Волгоградскую область возвращается зимаСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде мусорному регоператору запретили навязывать кабальные условия бизнесуСмотреть фотографии
17:57
Пенсионер умер на остановке маршрутки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде в аварийном доме затопило квартиры на пяти этажахСмотреть фотографии
17:17
Спикер Госдумы назвал оскорбительными слова депутата из Волгограда о пенсиях "тунеядцев и алкашей" (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходныеСмотреть фотографии
16:36
На трассе “Волгоград-Астрахань” задержали партию игрушечных квадрокоптеровСмотреть фотографии
16:30
На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробыСмотреть фотографии
16:29
На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынокСмотреть фотографии
15:52
Волгоградстат подсчитал, как выросли цены в регионеСмотреть фотографии
15:43
Дело о гибели трех человек на барже рассмотрит Волжский горсудСмотреть фотографии
15:19
Сбербанк Онлайн вошел в топ-5 самых востребованных мобильных приложений РоссииСмотреть фотографии
15:18
«Красное и черное»: госпредприятие Волгоградской области заказало иномарку с тюнингом Смотреть фотографии
15:18
В Волгограде пьяный мужчина угрожал застрелить жену из арбалетаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области подросток угнал автомобиль, чтобы доехать до домаСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области взрывают лед на реках перед половодьемСмотреть фотографии
12:37
Сады Придонья и МГУ спасли 190 деревьевСмотреть фотографии
12:19
Генеральная уборка на острове Сарпинский в Волгограде снова отменяетсяСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде прокуратура оставила любителей краснокнижной экзотики "с носом"Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде беглый заключенный получил новый срок за грабеж офисов микрозаймовСмотреть фотографии
11:02
Мусорный регоператор сделал жителей Волгоградской области должниками поневоле Смотреть фотографии
10:30
Волгоград превратился в лесоповалСмотреть фотографии
09:58
В общежитии на севере Волгограда обрушилась часть фасада после капремонтаСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области задержали трио "барсеточников" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:36
В Волгоградской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению огнеметовСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области перестрелка не обошлась без жертв Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Жирновске Волгоградской области образовалась новая свалка под носом у регоператораСмотреть фотографии
16:33
ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два разаСмотреть фотографии
16:24
В мэрии Волгограда нашли 12 кандидатов для замены начальниковСмотреть фотографии
16:17
У грузоперевозчика из Волгограда арестовали автомобили и счета на сумму укрытых налогов
Реклама
Реклама
 