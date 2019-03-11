Продукт для поста: Nemoloko предложат и для пользователей интернета

Экономика 11.03.2019 14:40 Реклама
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11.03.2019 14:40
В сети Интернет стартовала рекламная кампания в поддержку линейки продуктов торговой марки Nemoloko на время Великого поста с 11 марта по 27 апреля.
Весь этот период компания «Сады Придонья» будет поддерживать свою марку Nemoloko в Интернете параллельно со стартовавшей кампанией на федеральном телевидении «Естественно, Nemoloko», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Великий пост подразумевает перемены в рационе питания. Отказ от пищи животного происхождения -— неизменное правило. Уже в первый день поста православным верующим предстоит отказаться от мясных и молочных продуктов, яиц и любых блюд, приготовленных с их добавлением.
«Включение в рацион питания продуктов Nemoloko — это отличная возможность сделать его полноценным, так как они имеют высокую пищевую и энергетическую ценность и являются полноценной альтернативой молоку, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — В рамках digital-кампании мы делаем акцент на возможностях использования Nemoloko в разнообразных рецептах и с этой целью запустили новый раздел на сайте марки, который является центром данной кампании.
В рекламной кампании будут задействованы следующие направления в Digital: баннерная и контекстная реклама, видеоролики и тизеры, текстовые и графические блоки. Кампания будет действовать на территориях России и Беларуси.
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