Здравоохранение

В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ остается закрытой одна школа

Здравоохранение 11.03.2019 12:51
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11.03.2019 12:51


С семи до одной школы сократилось за минувшую неделю число общеобразовательных учреждений, закрытых из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, сокращается и количество классов, где приостановлен учебный процесс из-за высокой заболеваемости. На данный момент это 36 классов в 14 школах.
В Волгоградской области по итогам прошедшей недели регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Количество обратившихся за медицинской помощью уменьшилось на 25% и составило 15,6 тысячи человек, заболеваемость ниже эпидемического порога на 31%. В Волгограде продолжается ежедневное уменьшение количества заболевших - на отчетной неделе уровень заболеваемости был ниже эпидемического порога на 33%.
Продолжают циркулировать вирусы гриппа типа А, среди которых превалирует А(H3N2), вместе с другими респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы и другие).

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