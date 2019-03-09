В Волгоградской области предприниматель требует от «Единой России» крупную сумму





Индивидуальный предприниматель потребовал от регионального отделения «Единой России» и администрации Жирновского района Волгоградской области в счет возмещения ущерба 1 миллион 870 тысяч рублей. В такую сумму, сообщает ИА «Высота 102, Роман Пискунов оценил последствия затопления в помещении, где у него располагается магазин. Как следует из документов суда, Роман Пискунов арендовал полуподвальное помещение в здании ЗАГСа на ул. Матросова, 40 в Жирновске, где также находится и районное отделение «Единой России». Здесь он торговал мебелью и хозтоварами. Но однажды в офисе «ЕР» случился потоп, причиной которого было названо попадание влаги в центральную систему отопления. В результате часть товара, принадлежащего Роману Пискунова, оказалась испорчена, кроме того, в стоимость убытков была включена и арендная плата за магазин. Так как комнату для «Единой России» выделила администрация Жирновского района, к слову, глава которой, Александр Шевченко, является лидером районной ячейки, то предприниматель предъявил счет, помимо партии власти, еще и чиновникам.

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