Происшествия

В Волгограде эвакуированы 20 человек из-за пожара

Происшествия 08.03.2019 12:32
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08.03.2019 12:32


Покинуть собственное жилье пришлось минувшей ночью 20 жителям дома в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в  03:52 по местному времени на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в трехэтажном доме на улице Абганеровская. Оказалось, что в небольшой комнате на втором этаже загорелся электропровод. Пожарные расчёты пожарно-спасательной части №5 ликвидировали горение в 04:08, однако из соображений безопасности пришлось эвакуировать жильцов.
Отметим, что всего за минувшие предпраздничные сутки в регионе зарегистрированы 19 техногенных пожаров. По имеющимся сведениям, от огня никто не пострадал. Отметим, что это самое большое количество пожаров за неделю.

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