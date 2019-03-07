Экономика

В Волгоградской области сборы платежей за капремонт в 2018 году увеличились до 93%

Экономика 07.03.2019 12:37
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07.03.2019 12:37


Сбор платежей за капитальный ремонт в Волгоградской области за 2018 год показал заметный рост — до 93%. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 6%. Об итогах работы регоператора в минувшем году накануне в общественной палате региона рассказал генеральный директор унитарной некоммерческой организации Алексей Конотопкин, сообщает ИА «Высота 102». Улучшение платежной дисциплины, как заявил руководитель регоператора, позволит, в частности,  рассмотреть вопрос о переносе на более ранние сроки капремонта домов, срочно нуждающихся в обновлении.
Проблемы с погашением  долгов по платежам за капремонт пока остро стоят в станице Клетской и в Волгограде, администрации которых должны делать взносы за муниципальное жилье. С мэрией областного центра в прошлом году, по словам Алексея Конотопкина, было заключено мировое соглашение и подписан график реструктуризации задолженности.  Аналогичная работа сейчас ведется с органами местного самоуправления Клетской.
Кроме того, как сообщил Алексей Конотопкин, впервые с начала деятельности регоператора контракты с подрядными организациями на проведение  работ на объектах, вошедших в план 2019 года, были заключены уже в 2018 году. «Раньше договоры со строителями мы подписывали только в середине лета. В итоге зачастую капремонт выполнялся уже глубокой осенью, и срок сдачи работ приходилось переносить на следующий год. Мы постарались максимально ускорить  подготовительный этап, чтобы уже весной подрядчики могли выходить на объекты и спокойно работать в течение строительного сезона», - пояснил Алексей Конотопкин.
Всего за 2018 год по итогам проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области свои жилищные условия улучшили 38 тысяч граждан.  В многоэтажках также заменили 407 лифтов. 
Тем не менее, остаются проблемы с недобросовестными подрядчиками, которые срывают сроки выполнения работ. С такой ситуацией фонд  в прошлом году столкнулся в четырех районах области, включая Жирновский, Котовский, Еланский муниципальные образования и четыре района областного центра. Договоры с такими организациями расторгнуты, данные о них о них внесены в «черные списки».
В 2019 году региональный оператор планирует освоить 2,1 млрд рублей, которые пойдут на капитальный ремонт 323 домов. По 234 домам (73% от плана) уже заключены договоры с подрядчиками. В 64 строениях планируется замена почти 250 лифтов. В настоящее время фонд начал подготовку конкурсной документации по капремонту домов, стоящих в плане 2020 года. В числе приоритетных задач, как пояснил гендиректор фонда, - формирование отдельной подпрограммы обновления ветхих домов, требующих срочного и дорогостоящего ремонта. 

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