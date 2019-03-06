В Волгограде сотрудник Росимущества проштрафился на древесине

Экономика 06.03.2019 14:24
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06.03.2019 14:24
Должностное лицо управления Росимущества по Волгоградской области привлечено к административной ответственности за ненадлежащий учет древесины. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора
Дмитрий Навасардян, проверкой установлено, что управлением неоднократно допускались нарушения сроков публикации в СМИ и на официальном сайте в сети Интернет сообщений о реализации древесины, а также выявлен факт нарушения порядка предоставления информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней.
По данным фактам прокуратурой в адрес территориального управления внесено представление, начальник отдела реализации арестованного имущества управления привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 8.28.1 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей.
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