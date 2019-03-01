Поволжский банк Сбербанка подвел итоги 2018 года





Итоги работы территориального банка за 2018 год были подведены на состоявшейся в Самаре пресс-конференции Поволжского банка ПАО Сбербанк.

Как сообщает ИА «Высота 102», большое внимание на встрече с журналистами региональных СМИ было уделено развитию безналичных форм обслуживания клиентов, поддержке предпринимателей и развитию государственно-частного партнерства.

В минувшем году Поволжский банк на 65% по сравнению с 2017 годом нарастил объем выдач потребительских кредитов. На 40% вырос объем выдачи ипотечных кредитов: за 2018 год выдано 74 тысяч кредитов на общую сумму 101 млрд. рублей. В прошедшем году в 5 раз увеличилось число клиентов Поволжского банка, оформивших ипотеку с помощью онлайн-площадки Сбербанка «ДомКлик».

За прошедший год количество предприятий, выбравших зарплатный проект банка, выросло на 28% – до 49 тысяч. Зарплаты на карты Сбербанка получают около 2,5 млн. человек из регионов Поволжья.

Актуальной остается задача по обеспечению доступности финансовых услуг для жителей сельской местности. «Мы планируем поддерживать уже существующую сельскую сеть, расширять перечень услуг, активно развивать новые и альтернативные форматы нашего присутствия», – отметила заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Светлана Арнаутова.

На начало 2019 года сельская филиальная сеть Поволжского банка насчитывает 891 офис. В отдельных областях продолжают работу передвижные пункты кассового обслуживания, которые позволяют сделать банковские услуги в селах максимально доступными. Сегодня даже в отдаленных сельских магазинах есть возможность расплатиться банковской картой.

В Поволжском банке констатируют также значительный рост объемов безналичных платежей. Так, оборот торгового эквайринга по итогам 2018 года вырос на 55% и составил 547 млрд. рублей. В Волгограде Сбербанк также обеспечил возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона с помощью QR-кодов, что упростило процесс покупок для владельцев банковских карт и позволило малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, не использующим торговый эквайринг, увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования.

Продолжается внедрение безналичной оплаты в общественном транспорте в регионах Поволжского банка. Напомним, в Волгограде подобный проект стартовал в 2017 году, а в ноябре прошлого года возможным стало пополнение баланса транспортной карты «ВОЛНА» через «Сбербанк Онлайн» без комиссии.

Выросли показатели работы корпоративного блока Поволжского банка. Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 4,2%, превысив отметку в 511 млрд. рублей.

«Сегодня каждая третья компания в Поволжье является клиентом Сбербанка. За 2018 год 54,5 тысячи корпоративных клиентов выбрали Сбербанк в качестве партнера для открытия и развития бизнеса, что на 20% больше показателя 2017 года. На 1 января 2019 года активная клиентская база корпоративных клиентов превысила 177 тыс. клиентов», – отметил заместитель Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Сергей Тютин.

Еще одно важное направление – выстраивание максимально эффективных отношений между банком и застройщиками в ответ на изменения в федеральном законе 214-ФЗ. С 1 июля 2018 года Сбербанк запустил новый продукт – кредитование проектов жилищного строительства при осуществлении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу. За прошлый год в Поволжском банке было заключено 4 сделки с использованием эскроу.

Нововведением Сбербанка по итогам 2018 года стал запуск сервиса дистанционной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. Воспользоваться сервисом предприниматели могут как самостоятельно, через платформу «Деловая среда», так и через партнеров Сбербанка.

Что касается планов, то приоритетом 2019 года, как и 2018-го, станет расширение сотрудничества банка и правительств областей при реализации проектов в формате государственно-частного партнерства в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в прошлом году дочерняя компания банка «Сбербанк Лизинг» передала в лизинг онкологическому диспансеру Волгоградской области оборудование для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии. Также с 2016 года АО «Сбербанк Лизинг» передало Волгоградскому региону 120 единиц новых пассажирских транспортных средств, оснащенных новейшими системами безопасности и навигационно-связными средствами, а также 87 единиц специальной техники для коммунальных служб города.

Напомним, расширение сотрудничества банка и Волгоградской области при реализации проектов в формате государственно-частного партнерства обсуждалось 1 февраля текущего года на рабочей встрече заместителя Председателя Правления Сбербанка Олега Ганеева с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. На встрече достигнута договоренность о создании совместного проектного офиса, задачей которого станет определение перечня проектов по созданию новой и модернизации существующей городской инфраструктуры.

В конце минувшего года Сбербанк сделал очень важный шаг на рынке государственно-частного партнерства, запустив на рынок коробочные предложения. «Коробка» – это набор типовой документации, которая помогает качественно подготовить, структурировать проект с учетом требований банков, повысить шансы на получение банковского финансирования, что особенно актуально для небольших региональных концессий. Первой появилась «коробка» в сфере теплоснабжения, затем – решения для образования и гериатрии. В декабре 2018 года были утверждены еще две – для водоснабжения/водоотведения и обращения с отходами. Таким образом, теперь в арсенале клиентов Сбербанка пять «коробочных» решений.

«Сбербанк обладает колоссальным проектным опытом, которым готов делиться с клиентами и партнерами. У нас есть необходимая ресурсная база для развития региональных проектов, в части консультационной и финансовой поддержки. И в 2019 году поддержка проектов государственно-частного партнерства будет одним из приоритетных направлений нашей работы», – отметил Александр Анащенко.



