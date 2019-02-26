В Волгограде владелец купленных в кредит "маршруток" лишился их из-за долгов





Девять маршрутных такси судебные приставы Красноармейского районного отдела сняли с рейсов в связи с тем, что владелец автопарка не расплатился вовремя с кредитными обязательствами. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФССП России по Волгоградской области.

Известно, что у приставов на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу одного из банков задолженности в размере более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель оформил кредитный договор с банком для покупки автомобилей.

Совместно с представителем банка судебным приставом-исполнителем c маршрутного рейса было снято девять микроавтобусов, составлен акт описи и ареста, оно передано на ответственное хранение представителю банка.

У должника есть 10 дней для оплаты долга, в противном случае автомобили будут реализованы, а вырученные денежные средства от их продажи будут перечислены взыскателю в счет погашения задолженности.

В УФССП по региону отметили, что данная ситуация с индивидуальным предпринимателем происходит не в первый раз. Аналогичная ситуация приключилась с ним в 2018 году. Тогда он оформил кредитный договор с банком для покупки 9 микроавтобусов на сумму более 1 млн. 900 тысяч рублей, маршрутные такси также были арестованы и изъяты для реализации.



