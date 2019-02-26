В Волгограде владелец купленных в кредит "маршруток" лишился их из-за долгов

Происшествия 26.02.2019 17:48
1174 3
26.02.2019 17:48
Девять маршрутных такси судебные приставы Красноармейского районного отдела сняли с рейсов в связи с тем, что владелец автопарка не расплатился вовремя с кредитными обязательствами. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФССП России по Волгоградской области.
Известно, что у приставов на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу одного из банков задолженности в размере более 3 миллионов 600 тысяч рублей.
Индивидуальный предприниматель оформил кредитный договор с банком для покупки автомобилей.
Совместно с представителем банка судебным приставом-исполнителем c маршрутного рейса было снято девять микроавтобусов, составлен акт описи и ареста, оно передано на ответственное хранение представителю банка.
У должника есть 10 дней для оплаты долга, в противном случае автомобили будут реализованы, а вырученные денежные средства от их продажи будут перечислены взыскателю в счет погашения задолженности.
В УФССП по региону отметили, что данная ситуация с индивидуальным предпринимателем происходит не в первый раз. Аналогичная ситуация приключилась с ним в 2018 году. Тогда он оформил кредитный договор с банком для покупки 9 микроавтобусов на сумму более 1 млн. 900 тысяч рублей, маршрутные такси также были арестованы и изъяты для реализации.
Реклама
Популярное по теме
31.01.2019 10:40
21600 24
05.02.2019 12:15
11046 11
14.02.2019 11:15
10061 3
Жителя Волгоградской области поймали с крупной партией синтетического наркотика26.02.2019 16:42
Происшествия 26.02.2019 16:42
550 1 Обсудить
В Волгограде ради спасения внука пенсионер отдал мошеннику почти 200 тысяч рублей26.02.2019 12:11
Происшествия 26.02.2019 12:11
2293 7 Обсудить
В Волгоградской области три с половиной часа горел дом: хозяин погиб26.02.2019 09:19
Происшествия 26.02.2019 09:19
2811 4 Обсудить
В Волгограде сбежавшего из дома подростка нашли26.02.2019 08:45
Происшествия 26.02.2019 08:45
3320 9 Обсудить
В Волгограде пропал 11-летний школьник25.02.2019 19:43
Происшествия 25.02.2019 19:43
5991 3 Обсудить
В Волгоградской области ликвидируют последствия аварии на ТЭЦ25.02.2019 17:09
Происшествия 25.02.2019 17:09
6228 4 Обсудить
В Волгограде мошенники неизменно находят жертв среди доверчивых жителей25.02.2019 14:31
Происшествия 25.02.2019 14:31
2068 3 Обсудить
Забирали деньги у пенсионеров: в Волжском задержаны пособники мошенников25.02.2019 12:20
Происшествия 25.02.2019 12:20
2124 10 Обсудить
В Волгоградской области на московской трассе погиб дальнобойщик25.02.2019 10:11
Происшествия 25.02.2019 10:11
5772 4 Обсудить
Под Волгоградом уборочная машина свалилась в балку из-за наледи на дороге25.02.2019 10:08
Происшествия 25.02.2019 10:08
3993 18 Обсудить
В Волгограде женщина чуть не лишилась ноги из-за невнимательного водителя24.02.2019 09:56
Происшествия 24.02.2019 09:56
3105 0 Обсудить
5 человек пострадали в аварии на трассе в Волгоградской области24.02.2019 09:23
Происшествия 24.02.2019 09:23
7614 0 Обсудить
Под Волгоградом два человека погибли в сгоревшем доме23.02.2019 01:10
Происшествия 23.02.2019 01:10
4384 0 Обсудить
В Волгограде девушка угнала у приятеля машину, чтобы покататься по району22.02.2019 17:05
Происшествия 22.02.2019 17:05
5373 8 Обсудить
В супермаркете Волгограда задержали похитителя коньяка и абсента22.02.2019 15:30
Происшествия 22.02.2019 15:30
9252 10 Обсудить
Реклама