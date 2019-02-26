Интересными способами заработка на личном авто поделились с читателями ИА «Высота 102» сотрудники компании «Волга-Раст».









Возможность получения дохода за счет работы таксистом рассматривать не советуем по многим причинам: опасность для водителя, тяжелый график, нестабильный доход и высокие эксплуатационные нагрузки на автомобиль. Есть множество других, гораздо более оригинальных бизнес-идей. Среди них 10 вариантов наиболее реалистичных и перспективных.





1. Стать курьером. Оптимальный вариант для тех, кто за рулем бюджетных иномарок, например, Renault Logan . Этот автомобиль неприхотлив в уходе и не требует дорогостоящего техобслуживания, к тому же характеризуется прочностью и выносливостью. Найти клиентов легко по объявлениям в интернете или обратившись напрямую туда, где могут нуждаться в подобных услугах: рестораны с доставкой на дом, интернет-магазины и т.д. Надо учесть, что одни наниматели платят по часам, другие – заключают контракты на длительный период, но для всех важно соблюдение оговоренных сроков. Оптимальный вариант для тех, кто за рулем бюджетных иномарок, например,. Этот автомобиль неприхотлив в уходе и не требует дорогостоящего техобслуживания, к тому же характеризуется прочностью и выносливостью. Найти клиентов легко по объявлениям в интернете или обратившись напрямую туда, где могут нуждаться в подобных услугах: рестораны с доставкой на дом, интернет-магазины и т.д. Надо учесть, что одни наниматели платят по часам, другие – заключают контракты на длительный период, но для всех важно соблюдение оговоренных сроков.





2. Заняться обучением вождению. Для этого необязательно становиться штатным сотрудником автошколы. Многим людям удобнее нанять личного учителя, который будет уделять им все свое внимание и сможет подстроиться под их график. Главная особенность такого заработка – умение найти общий язык с учениками и понятно объяснять материал. Как правило, достаточно найти двух-трех клиентов самостоятельно, чтобы заработало «сарафанное радио», и вас советовали друзьям, родственникам, коллегам и т.д.





3. Быть персональным водителем. В этом случае потребуются пунктуальность, безупречный внешний вид автомобиля, доскональное знание города и готовность жить по графику нанимателя. Это компенсируется высоким уровнем дохода. Хорошо для такого бизнеса подходит ŠKODA OCTAVIA или Volkswagen Tiguan : у автомобилей презентабельный экстерьер, удобный салон, отличные ходовые характеристики, экономичный расход топлива и высокие показатели износостойкости. В этом случае потребуются пунктуальность, безупречный внешний вид автомобиля, доскональное знание города и готовность жить по графику нанимателя. Это компенсируется высоким уровнем дохода. Хорошо для такого бизнеса подходитили: у автомобилей презентабельный экстерьер, удобный салон, отличные ходовые характеристики, экономичный расход топлива и высокие показатели износостойкости.









4. Сдавать автомобиль напрокат. При длительных командировках, при поездке за границу на отдых, как правило, машина не нужна – так пусть она пока поработает! Единственное, что необходимо учитывать, – временные водители вряд ли будут так же бережно относиться к машине, как владелец, поэтому есть смысл до и после сдачи провести тщательный осмотр. Чтобы отношения с арендатором были четко отрегулированы, лучше заключить договор.





5. Использовать машину для рекламирования товаров и услуг. Универсальное решение, которое практически не требует усилий, правда, визуальный облик автомобиля изменится. Размер заработка прямо пропорционален габаритам авто, модели и дате производства. При желании можно наклеить рекламные изображения на все свободные поверхности или выделить под раскрутку товаров и услуг часть экстерьера.





6. Предоставлять мелкий ремонт на дороге. Имея навыки автомеханика, можно оказывать помощь водителям, у которых вдруг сломался автомобиль на дороге. Для такой деятельности лучше всего подойдет полноприводная машина с внушительным клиренсом, например, Renault Duster. На ней можно проехать в любое место (в лесную чащу, в болото и т.д.).





7. Зарабатывать на охране передвижных камер, фиксирующих нарушения на трассе. Передвижные камеры, как правило, устанавливаются частными компаниями. Дорогостоящее оборудование нужно охранять от вандализма, поэтому к каждой камере приставлен человек на автомобиле.





8. Предлагать услуги автоняни. Все больше родителей заинтересованы в том, чтобы их дети вовремя добирались в школу, на кружки и всегда были под присмотром взрослого. Удобнее всего так работать имея семейный автомобиль, такой, как ŠKODA RAPID , – это гарантия безопасности и комфортности поездок. Выгоднее будет заключить с родителями длительный контракт, а не оказывать разовый сервис. Все больше родителей заинтересованы в том, чтобы их дети вовремя добирались в школу, на кружки и всегда были под присмотром взрослого. Удобнее всего так работать имея семейный автомобиль, такой, как









9. Сотрудничать с артистами и фотографами. Прекрасная идея для владельцев таких машин, как Volkswagen Caddy, внутри которых достаточно места, как для членов творческого коллектива, так и для их багажа.





10. Организовать райдшеринг (поездки с попутчиками). Данный способ позволяет получать деньги, не меняя образа жизни. Все, что требуется от водителя, – зарегистрироваться на одном либо нескольких специальных сервисах. Перед тем, как брать попутчика, стоит просмотреть его рейтинг и мнение о нем других водителей.





Перед принятием решения сделать личный автомобиль бизнес-проектом, необходимо составить бизнес-план. В нем необходимо предусмотреть и обязательные расходы:

• ежегодное техобслуживание;

• текущий и непредвиденный ремонт;

• дооборудование (потребуется для некоторых видов деятельности, например, при перевозке детей);

• продвижение услуг/поиск клиентов;

• расход топлива (точно рассчитать сумму получится после 1-2 месяцев работы с учетом рабочей нагрузки)

• автостраховка.





Фото предоставлены компанией «Волга-Раст»