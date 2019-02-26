



Администрация Волгограда предприняла еще одну попытку взять кредит в 1,5 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, размещены пять извещений на услуги по предоставлению заемных средств. Кредит администрация Волгограда берет сроком на 1 год, проценты за пользование займом могут составить около 140 миллионов рублей. Дополнительные средства понадобились мэрии для погашения долговых муниципальных обязательств, финансирования дефицита бюджета и для пополнения остатков средств на счете бюджета города.

Напомним, в этом году администрация города пыталась оформить 1,5-миллиардный кредит сроком на 3 года. Однако аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.



