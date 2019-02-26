Экономика

Попытка №2: администрации Волгограда все-таки нужен кредит в 1,5 миллиарда рублей

Экономика 26.02.2019 15:43
6210 6
26.02.2019 15:43


Администрация Волгограда предприняла еще одну попытку взять кредит в 1,5 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, размещены пять извещений на услуги по предоставлению заемных средств. Кредит администрация Волгограда берет сроком на 1 год, проценты за пользование займом могут составить около 140 миллионов рублей. Дополнительные средства понадобились мэрии для погашения долговых муниципальных обязательств, финансирования дефицита бюджета и для пополнения остатков средств на счете бюджета города. 
Напомним, в этом году  администрация города пыталась оформить 1,5-миллиардный кредит сроком на 3 года. Однако аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде "нулевые" квитанции за вывоз мусора получат жители шести районов
28.01.2019 16:17
14325 10
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станции
06.02.2019 18:46
11162 9
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю»
13.02.2019 16:56
11193 2
Экономика
26.02.2019 16:05
Экономика 26.02.2019 16:05
362 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.02.2019 14:23
Экономика 26.02.2019 14:23
364 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.02.2019 13:27
Экономика 26.02.2019 13:27
174 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.02.2019 06:44
Экономика 26.02.2019 06:44
2523 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.02.2019 12:43
Экономика 25.02.2019 12:43
1711 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.02.2019 08:13
Экономика 25.02.2019 08:13
2426 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.02.2019 05:26
Экономика 25.02.2019 05:26
2298 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.02.2019 15:25
Экономика 24.02.2019 15:25
2670 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.02.2019 13:57
Экономика 22.02.2019 13:57
623 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.02.2019 15:19
Экономика 21.02.2019 15:19
1931 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.02.2019 13:43
Экономика 21.02.2019 13:43
419 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.02.2019 13:02
Экономика 21.02.2019 13:02
761 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.02.2019 11:09
Экономика 20.02.2019 11:09
1504 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 17:00
Экономика 19.02.2019 17:00
7926 17 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 14:38
Экономика 19.02.2019 14:38
663 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:56
Мерзли два дня: В Камышине Волгоградской области ликвидировали аварию на теплосетяхСмотреть фотографии
16:42
Жителя Волгоградской области поймали с крупной партией синтетического наркотикаСмотреть фотографии
16:41
В Волгограде перед Знаменем Победы юнармейцы поклялись быть верными ОтечествуСмотреть фотографии
16:11
Техникум в Волгограде избавили от близкого соседства с табачным киоскомСмотреть фотографии
16:05
Десять вариантов использовать личный автотранспорт для приумножения капиталаСмотреть фотографии
15:43
Попытка №2: администрации Волгограда все-таки нужен кредит в 1,5 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде газовики держат ответ перед УФАС за отключение газа после писем с угрозамиСмотреть фотографии
14:22
Депутаты Волгоградской облдумы "зарубили" запрос губернатору о мусорной реформеСмотреть фотографии
14:01
Волгоградская облдума отклонила закон "О детях войны"Смотреть фотографии
13:27
«Убили и сожгли»: следователи разбираются в криминальном пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Жителям Волгоградская области запретили выпивать четыре дня в годуСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде активисты обменивали апельсины на сигаретыСмотреть фотографии
12:49
Митрополит Феодор стал членом общественной палаты Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
Спортивная зима для работников АО «КАУСТИК» выдалась жаркойСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде ради спасения внука пенсионер отдал мошеннику почти 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде замглавы района неправильно отреагировал на обращение и получил штрафСмотреть фотографии
10:42
Китай и частный трамвай: депутат Госдумы привез в Волгоградскую облдуму федеральные дорожные новости Смотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области за невыплату зарплаты в суде ответит бывший глава госпредприятияСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области три с половиной часа горел дом: хозяин погибСмотреть фотографии
08:54
Минприроды назвало мешающие мусорной реформе проблемыСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде сбежавшего из дома подростка нашлиСмотреть фотографии
06:44
В Волгограде пресекли продажу магнитов для искажения показаний счетчиковСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде после ремонта за 4,5 миллиона снова одели в леса памятник на «острове Людникова» Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Волгограде пропал 11-летний школьник
17:52
Волгоградского губернатора не уговорили перенести срок сдачи моста через АхтубуСмотреть фотографии
17:15
Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»Смотреть фотографии
17:09
В Волгограде троим членам "топливной банды" смягчили наказаниеСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской области ликвидируют последствия аварии на ТЭЦСмотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жильяСмотреть фотографии
15:38
В Волгоград пришла эпидемия простудыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 