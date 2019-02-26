Расследования

«Убили и сожгли»: следователи разбираются в криминальном пожаре в Волгоградской области

Расследования 26.02.2019 13:27
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26.02.2019 13:27


Сегодня в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в частном домовладении города Михайловки, обнаружено тело 58-летнего местного жителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, эксперты установили, что кроме термического воздействия у мужчины имеются не менее двух проникающих колото-резаных ранений в области сердца.  В настоящее время Михайловским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, накануне потерпевший пришел в гости к своему приятелю. На протяжении всего дня мужчины распивали спиртные напитки. Около 3 часов ночи соседи заметили сильное задымление, в связи с чем вызвали пожарную службу. Специалисты установили, что очаг возгорания находился на полу в зальной комнате дома. Точную причину пожара еще предстоит выяснить в ходе расследования уголовного дела.Допросить хозяина дома об обстоятельствах произошедшего пока не удалось, поскольку с места ЧП он был госпитализирован в состоянии сильного алкогольного опьянения с признаками отравления продуктами горения.

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