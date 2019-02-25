В Волгограде пропал 11-летний школьник





Полицейские Волгограда разыскивают 11-летнего Артема Артеменко, сообщает ИА «Высота 102». 23 февраля несовершеннолетний ушел из дома в Ворошиловском районе и до настоящего времени о нем ничего не известно. По информации УМВД России по городу, с момента обращения родственников в полицию с заявлением, были проверены места возможного нахождения ребенка - подъезды, подвалы и чердаки близлежащих домов, торговые и развлекательные центры, опрошены друзья и знакомые.

Приметы: на вид 12 лет; рост 150 см; волос темный; глаза карие. Был одет: коричневая куртка, джинсы, ботинки черные, шапка с рисунком в виде оленей.

Граждан, обладающих информацией об Артеме Артеменко, просьба сообщить об этом в полицию по телефону: 02, 8 (4442) 93-01-11, 95-52-02.





