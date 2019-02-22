В Волгограде девушка угнала у приятеля машину, чтобы покататься по району

Происшествия 22.02.2019 17:05
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22.02.2019 17:05
Автомобиль отечественного производства угнала у 19-летнего знакомого 18-летняя жительница Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, владелец машины написал заявление в полицию об угоне. Девушка созналась в содеянном. По ее словам, накануне вечером она пригласила к себе домой друзей, среди которых был 19-летний парень, приехавший на авто. После распития спиртных напитков гости уснули, а хозяйка квартиры, взяв из кармана куртки ключи от автомобиля, решила покататься по району, однако находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила столкновение с припаркованными возле дома автомобилями и, испугавшись ответственности, убежала. Возбуждено уголовное дело.
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