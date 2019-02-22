Экономика 22.02.2019 13:57
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22.02.2019 13:57
Сбербанк и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) заключили соглашение о сотрудничестве в области реализации государственной молодежной политики. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, документ во время Российского инвестиционного форума подписали руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
Сбербанк и Росмолодежь договорились сотрудничать для создания условий полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни. Дополнительно в рамках соглашения предусмотрено сотрудничество при проведении совместных мероприятий с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи в сферах науки, инноваций, предпринимательства и цифровой экономики.
Сбербанк и Росмолодежь будут совместно создавать условия для участия молодежи в разработке перспективных идей и их внедрения в соответствующих отраслях.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
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