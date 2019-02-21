Экономика

Компания «Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового дома района «Новый Свет» в Волгограде

Экономика 21.02.2019 15:19
549 0
21.02.2019 15:19


«Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) открывает продажи квартир в новой секции двенадцатого дома района «Новый свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Жилой комплекс будет вводиться в эксплуатацию в два этапа: сдача первой секции запланирована на декабрь текущего года, строительство второй секции завершится в третьем квартале 2020 г., сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
В новой секции жилого комплекса на выбор будущим жильцам предлагается восемь различных вариантов планировок. Особенностью новостройки станут квартиры с просторными кухнями-гостиными площадью до 19 кв. метров. Оригинальные планировки отличаются функциональностью и рациональным использованием жилой площади. В кухне-гостиной можно обустроить обеденную зону для отдыха, где будет собираться вся семья, встречать гостей. Отдельные комнаты подойдут для организации индивидуального пространства для родителей и детей. Таким образом, двухкомнатная квартира с просторной кухней-гостиной и двумя отдельными спальнями является функциональным аналогом трехкомнатной квартиры. Для семей с разнополыми детьми предусмотрены квартиры с тремя отдельными комнатами, которые впервые появились в планировочных решениях домов района «Новый Свет». 
Все квартиры будут передаваться с качественной финишной отделкой. Для комфортной организации пространства выделены места для оборудования гардеробной, а в ванной комнате для установки стиральной машины. 
На старте продаж в честь десятилетия «Синары-Девелопмент» застройщик предлагает воспользоваться выгодными финансовыми программами. Первый вариант – это приобретение квартиры со скидкой 10%, выгода при покупке составит до 300 тысяч рублей. Второй вариант – программы рассрочки. Первый взнос составляет от 10 до 30%, а остаток стоимости вносится в декабре 2019 года, тем самым покупатели могут отсрочить выплаты по ипотеке на 10 месяцев. 
По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, сегодня «Новый свет» — современный микрорайон, где есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни.
«Здесь построен детский сад, есть небольшой сквер, зимой работает каток, который является точкой притяжения и семейного досуга для жителей «Нового Света» и близлежащих к микрорайону домов, предусмотрены выделенные места для парковок автотранспорта. Для любителей активных видов спорта построены велодорожки, спортивные площадки. Первые жители, которые заселились в «Новый Свет», уже готовы расширять свою жилплощадь, им нравится микрорайон, и они не хотят переезжать. Именно для таких семей в новом доме мы предусмотрели просторные функциональные квартиры», — отметил Ю. Старков.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде "нулевые" квитанции за вывоз мусора получат жители шести районов
28.01.2019 16:17
14172 10
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станции
06.02.2019 18:46
11034 9
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю»
13.02.2019 16:56
11077 2
Экономика
21.02.2019 13:43
Экономика 21.02.2019 13:43
246 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.02.2019 13:02
Экономика 21.02.2019 13:02
426 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.02.2019 11:09
Экономика 20.02.2019 11:09
1359 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 17:00
Экономика 19.02.2019 17:00
7669 17 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 14:38
Экономика 19.02.2019 14:38
578 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 14:16
Экономика 19.02.2019 14:16
830 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 10:33
Экономика 19.02.2019 10:33
3631 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 15:37
Экономика 18.02.2019 15:37
2265 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 11:57
Экономика 18.02.2019 11:57
1398 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 10:17
Экономика 18.02.2019 10:17
502 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.02.2019 18:56
Экономика 16.02.2019 18:56
11848 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.02.2019 12:04
Экономика 15.02.2019 12:04
1651 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.02.2019 17:19
Экономика 14.02.2019 17:19
1761 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.02.2019 15:37
Экономика 14.02.2019 15:37
749 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.02.2019 12:36
Экономика 14.02.2019 12:36
756 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:35
Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровеньСмотреть фотографии
17:10
Мусорный регоператор в Волгоградской области продолжает скупать бункерыСмотреть фотографии
16:35
Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:16
«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде открылась выставка к 60 - летнему юбилею Волгоградского алюминиевого заводаСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН Смотреть фотографии
15:32
Новый глава Волгоградской митрополии войдет в общественную палату регионаСмотреть фотографии
15:19
Компания «Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового дома района «Новый Свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
"Готовь праймериз зимой»: волгоградские единороссы объявили предвыборы в облдумуСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области пьяный угонщик врезался в грузовик с молоком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгоградской области с "теневых банкиров" взыскали 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:02
Гидроксид магния на «КАУСТИКе» начнут тестировать в новой лабораторииСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области предприниматель задолжал зарплату 17 сотрудникамСмотреть фотографии
12:31
Губернатор и силовики Волгоградской области не нарушили традиции встречи 23 февраля Смотреть фотографии
11:34
В Волгограде врач и медсестра поставили на поток продажу медицинских справок водителямСмотреть фотографии
11:03
В дорожный фонд Волгограда перечислят почти 1 миллиард рублейСмотреть фотографии
10:43
Волгоградские коммунисты хотят найти хозяина для памятника ЛенинаСмотреть фотографии
10:23
С радиацией в Волгоградской области стабильноСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде нашли фальсифицированную красную икруСмотреть фотографии
09:55
Сильный ветер обрушится на Волгоградскую область Смотреть фотографии
08:26
0:1: жители Волгоградской области сравнили свои дороги с ростовскимиСмотреть фотографии
21:43
Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом Смотреть фотографии
20:16
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метелиСмотреть фотографии
20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде власть и рядовые граждане осмысливают послание Путина Смотреть фотографииCмотреть видео
20:10
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощиСмотреть фотографии
17:47
Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде Смотреть фотографии
17:17
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрамСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области пожар в общежитии унес жизнь маленькой девочкиСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судьюСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдумуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 