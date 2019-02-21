



«Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) открывает продажи квартир в новой секции двенадцатого дома района «Новый свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Жилой комплекс будет вводиться в эксплуатацию в два этапа: сдача первой секции запланирована на декабрь текущего года, строительство второй секции завершится в третьем квартале 2020 г., сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

В новой секции жилого комплекса на выбор будущим жильцам предлагается восемь различных вариантов планировок. Особенностью новостройки станут квартиры с просторными кухнями-гостиными площадью до 19 кв. метров. Оригинальные планировки отличаются функциональностью и рациональным использованием жилой площади. В кухне-гостиной можно обустроить обеденную зону для отдыха, где будет собираться вся семья, встречать гостей. Отдельные комнаты подойдут для организации индивидуального пространства для родителей и детей. Таким образом, двухкомнатная квартира с просторной кухней-гостиной и двумя отдельными спальнями является функциональным аналогом трехкомнатной квартиры. Для семей с разнополыми детьми предусмотрены квартиры с тремя отдельными комнатами, которые впервые появились в планировочных решениях домов района «Новый Свет».

Все квартиры будут передаваться с качественной финишной отделкой. Для комфортной организации пространства выделены места для оборудования гардеробной, а в ванной комнате для установки стиральной машины.

На старте продаж в честь десятилетия «Синары-Девелопмент» застройщик предлагает воспользоваться выгодными финансовыми программами. Первый вариант – это приобретение квартиры со скидкой 10%, выгода при покупке составит до 300 тысяч рублей. Второй вариант – программы рассрочки. Первый взнос составляет от 10 до 30%, а остаток стоимости вносится в декабре 2019 года, тем самым покупатели могут отсрочить выплаты по ипотеке на 10 месяцев.

По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, сегодня «Новый свет» — современный микрорайон, где есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни.

«Здесь построен детский сад, есть небольшой сквер, зимой работает каток, который является точкой притяжения и семейного досуга для жителей «Нового Света» и близлежащих к микрорайону домов, предусмотрены выделенные места для парковок автотранспорта. Для любителей активных видов спорта построены велодорожки, спортивные площадки. Первые жители, которые заселились в «Новый Свет», уже готовы расширять свою жилплощадь, им нравится микрорайон, и они не хотят переезжать. Именно для таких семей в новом доме мы предусмотрели просторные функциональные квартиры», — отметил Ю. Старков.



