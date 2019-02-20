В Волгоградской области возбуждено дело о пропаже ветеранских выплат





Возбуждено уголовное дело о присвоении единовременных денежных выплат по категории "Ветеран труда" в Руднянском районе области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело по материалам надзорного ведомства возбуждено ОМВД России по Руднянскому району по ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному).

Проверка проводилась на основании коллективного обращения жителей с.Осички, заявивших о нарушении их социальных прав.

В ходе надзорной проверки установлено, что в сентябре 2018 года работником почтовой службы в ведомости были внесены сведения о получении шестью жителями села единовременных денежных выплат по категории "Ветеран труда". Однако фактически пенсионеры денежные средства не получали.



