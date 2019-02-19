В Волгограде консультант госжилинспекции задержан за мошенничество

Происшествия 19.02.2019 15:07
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19.02.2019 15:07
Возбуждено уголовное дело в отношении консультанта инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, он подозревается покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, в середине мая 2018 года в администрацию Волгоградской области обратилась местная жительница с заявлением о предоставлении ей жилья. Несмотря на то, что женщина была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и по закону имела право на безвозмездное получение квадратных метров недвижимости, консультант решил "заработать" на своей должности и стал требовать с претендентки на квартиру денежные средства. Взамен он обещал оказать содействие в положительном решении её вопроса. Свои "услуги" подозреваемый оценил в 40 тысяч рублей.
Как впоследствии установили следователи, к тому моменту комиссия уже приняла к рассмотрению заявление волгоградки, и отказать в предоставлении ей жилья оснований не было.
15 февраля мужчину задержали с поличным. Факт незаконного получения денег зафиксировали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, а также отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД в рамках проводимых ими оперативно-розыскных мероприятий.
Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.
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