Экономика

Жительница Волгоградcкой области стала победителем акции Сбербанка

Экономика 18.02.2019 11:57 Реклама
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18.02.2019 11:57


Поволжский банк ПАО Сбербанк подвел итоги акции «Время - золото». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, главный приз в размере 500 000 рублей получила жительница Волгоградской области. Акция проходила на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
Напомним, чтобы принять участие в акции, нужно было в период с 5 октября по 31 декабря 2018 года включительно оплатить услуги ЖКХ в Сбербанке на сумму не менее 100 рублей любым удобным способом, а потом зарегистрировать номер операции по СМС или на сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас». 
Главный приз в размере 500 000 рублей* нашел обладателя в Волгоградской области. Денежные вознаграждения второй категории в размере 1000 рублей получили 300 человек из 8 регионов Поволжья. В акции было зарегистрировано более 38 тысяч платежей. 
Сегодня Сбербанк предлагает клиентам множество удобных способов оплаты услуг ЖКХ. Например, Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» позволяет оплачивать квитанции, не выходя из дома, в любое время. С одноименным мобильным приложением оплата ЖКХ становится еще мобильнее, ведь для того, чтобы оплатить коммунальные платежи, достаточно иметь под рукой смартфон с входом в интернет – провести оплату достаточно отсканировав штрихкод (QR-код) размещенный на платежных документах. А услуга «Автоплатеж» за ЖКХ делает оплату жилищно-коммунальных услуг максимально легкой и быстрой: нужно лишь один раз задать все необходимые параметры и рутинные дела по оплате квитанций банк возьмет на себя. 

*Главный денежный приз в размере 767076 рублей 92 копейки облагается налогом на доходы физических лиц в размере 35% с суммы свыше 4000 рублей. Сумма налога удерживается организатором акции, являющимся налоговым агентом, и перечисляется в бюджет. Фактическая сумма Главного денежного приза к вручению — 500000 рублей.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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