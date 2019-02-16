В Тракторозаводском районе Волгограда двое малышей и родители отравились угарным газом





Сегодня около полуночи в доме №26 по улице Ополченской в Волгограде четыре человека отравились угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, среди пострадавших – двухмесячный малыш и трехлетний мальчик, а также их родители – 30-летняя женщина и 41-летний мужчина. Семью госпитализировали в больницу скорой помощи №25. Их состояние – средней степени тяжести.

За текущий месяц в Волгоградской области от отравления угарным газом скончались шесть человек, еще несколько попали в больницу. Так, 11 февраля в Дубовском районе причиной гибели троих мужчин явилась закрытая заслонка газовой печи в частном доме. 7 февраля в Даниловском районе в своем жилище были обнаружены тела пожилых супругов. По предварительным данным, смертельный газ в помещении скопился из-за обледенения дымохода. 5 февраля в жилой многоэтажке Тракторозаводского района Волгограда скончалась 35-летняя гражданка Вьетнама, ее сын-подросток был доставлен в стационар.







