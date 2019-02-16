Волгоградские полицейские узнали цену незаконной прописки в "резиновых" квартирах

Происшествия 16.02.2019 10:39
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16.02.2019 10:39
Владельцам «резиновых» квартир, которые незаконно поставили на миграционный учет граждан, грозит срок до трех лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Волжском 37-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире пятерых россиян. Фактически граждане по данному адресу не проживали. Подозреваемая рассказала, что подбирала граждан по размещенным на сайте в интернете объявлениям. В Советским районе в ходе оперативно-профилактических мероприятий совместно с участковым уполномоченным полиции стражи порядка выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет гражданина Узбекистана за вознаграждение в размере 500 рублей. В отношении подозреваемого – 41-летнего мужчины – возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Полицейские проводят проверку по факту фиктивной постановки на миграционный учет 17 граждан Таджикистана и Узбекистана жителем Тракторозаводского района в своей трехкомнатной квартире. Фактически иностранные граждане по данному адресу не проживали. Установлено, что за свои незаконные действия подозреваемый взимал с иностранцев от 1 до 3 тысяч рублей. За содеянное Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
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