Происшествия

Под Волгоградом водитель из Хабаровска уснул за рулем и врезался в иномарку

Происшествия 15.02.2019 09:59
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15.02.2019 09:59


Женщина и 5-летний ребенок госпитализированы в больницу в результате аварии в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ночью 33-летний житель Хабаровского края, управляя автомашиной "Toyota Lite", двигаясь по автодороге в сторону г.Сальска, уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Ford Focus" под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены пассажиры "Ford Focus" - 33-летняя женщина и 5-летняя девочка.

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