Начать свой бизнес стало еще проще: в Сбербанке можно бесплатно открыть расчётный счёт

Экономика 14.02.2019 17:19 Реклама
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14.02.2019 17:19
Представители малого бизнеса Волгоградской области могут открыть расчётный счёт в Сбербанке бесплатно в поселках — Городище, Средняя Ахтуба, Новониколаевский и Светлый Яр; станицах — Старая Полтавка, Преображенская, Кумылженская и Алексеевская; поселках городского типа — Иловля, Елань и Октябрьский; городах — Палласовка, Николаевск, Дубовка, Новоаннинский, Котово, Жирновск, Котельниково, Серафимович, Суровикино. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Предприниматели могут обратиться в знакомые офисы Сбербанка в указанных городах - теперь здесь предоставляют и услуги для бизнеса.
Для бесплатного открытия расчетного счета нужно сразу подключиться к одному из пакетов услуг банка. Как поясняют в банке, пакет «Лёгкий старт» станет оптимальным решением для начинающих предпринимателей - обслуживание расчетного счета абсолютно бесплатно в рамках установленных лимитов на услуги, включенных в тарифный план.
Подробнее ознакомиться со всеми предложениями для малого бизнеса можно на сайте Сбербанка.
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