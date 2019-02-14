Расследования 14.02.2019 09:59
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14.02.2019 09:59
Председатель СК России Александр Бастрыкин, рассмотрев жалобу жителя Волгоградской области, потерявшего пасынка, поручил возбудить уголовное дело и в рамках расследования дать объективную правовую оценку действиям врачей, сообщает ИА "Высота 102". По информации СК РФ, Александр Бастрыкин накануне провел личный прием граждан в Москве. На встречу с главой ведомства прибыли жители Челябинской, Тульской, Ярославской, Московской и Волгоградской областей, Республики Марий Эл, Ставропольского, Краснодарского и Алтайского краев – всего 11 человек.
Прибывший из Волгоградской области мужчина пожаловался на волокиту при проведении процессуальной проверки, результатом которой стало возможным истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных, по его мнению, в смерти пасынка. В 2016 году его родственник был доставлен с колото-резаной раной плеча в медицинское учреждение, где после реанимационных мероприятий пациент скончался. Заявитель уверен, что оказанная медицинская помощь была недостаточной, а следователи не приняли всех мер к установлению причинно-следственной связи с наступлением смерти родственника. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. По сообщению СК РФ, уголовное дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Фото: СК РФ
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