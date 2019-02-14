



В Волгограде полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая обчистила дом своей бабушки. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, в полицию обратилась 61-летняя жительница Краснооктябрьского района, которая рассказала, что в течение полугода из ее квартиры пропали денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму свыше 200000 рублей. Выяснилось, что к краже имеет отношение ее внучка. Она похищала украшения и деньги, пользуясь моментом, драгоценности затем сдавала в скупку, а деньги тратила на себя, любимую.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража».



