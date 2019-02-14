Общество

Глава Волгограда потребовал перенести «жуткую» трамвайную остановку в центре города

Общество 13.02.2019 16:03
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13.02.2019 16:03





Некомфортную и опасную для пассажиров трамвайную остановку «Ул.Краснознаменская» в центре Волгограда перенесут на несколько десятков метров. Такое решение сегодня в ходе очередного объезда проблемных территорий города принял глава Волгограда Виталий Лихачев, сообщает ИА «Высота 102». Остановочный пункт расположен между встречными полосами движения  в непосредственной близости от оживленного перекрестка улиц Краснознаменской и Глубокоовражной. В утренние и вечерние часы пик этот участок дороги превращается в опасный аттракцион. Перед вечно спешащими пассажирами стоит задача,  как можно быстрее запрыгнуть в трамвай, минуя плотное движение транспорта. Автолюбителям тоже приходится несладко – в любую секунду перед капотом может оказаться человек, перебегающий дорогу. 
«При интенсивном движении  транспорта - это вообще-то жуткое дело, - говорит Лихачев, глядя на то, как горожане лавируют между автомобилями при выходе из трамвая.  -  С точки зрения безопасности это никуда не годится». 
Глава Волгограда заявил, что остановку следует перенести примерно на 30 метров в сторону трамвайного кольца, соорудить ограждение, которое защитит пассажиров трамвая от проезжающих автомобилей. Правый ряд дороги, традиционно заставленный  машинами, по словам Лихачева, необходимо освободить для движения транспорта. Руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов добавил, что здесь следует поставить дорожный знак, запрещающий остановку.  
Следующий адрес, по которому едет с подчиненными глава Волгограда, - перекресток проспекта Ленина и улицы Тарифной на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Лихачев в шутку называет его «бесхозным», поскольку зачастую неясно,  в чьей зоне ответственности находится та или иная проблема. Глава города показывает вице-мэрам ливневку на пешеходном переходе через проспект – в сезон таяния снега и дождей  с потоком воды она не справляется, образуется большая лужа. Для местных жителей это не просто лужа, а символ «стабильности». Строятся дороги, стадионы, аэропорты – а лужа никуда не девается. Через дорогу – трамвайная остановка «Водоотстой», на которой уже много лет нет элементарного фонаря. Место это безлюдное, окруженное зарослями деревьев и камыша. Глава Волгограда удивленно замечает: тротуарную дорожку к трамвайной остановке не так давно заасфальтировали,  а про освещение почему-то забыли. Подчиненные под козырек рапортуют: «Через неделю будет сделано!». Весной дорожники займутся приведением в порядок и пешеходного перехода.
Корреспондент ИА «Высота 102» спросил у  главы города, почему он лично включается в решение таких локальных проблем. Лихачев говорит, что ничего зазорного в этом не видит. «За большими проектами, которые реализуются в городе, нельзя забывать и о таких мелочах. Путь от дома до работы, который ежедневно совершают горожане – тоже должен быть комфортным и безопасным. От этого зависит настроение, здоровье горожан,  а также их отношение к городу», - заключил глава Волгограда.

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