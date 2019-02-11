В поселке Волгоградской области в своем доме сгорели отец и дочь





В ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминают: в период зимних морозов возгорания в жилье чаще всего происходят по причинам пренебрежения элементарными правилами пожарной безопасности, а также из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, в том числе электронагревательных приборов и печей. И призывают бережно относиться к своей жизни и здоровью.

В поселке Мирный Новониколаевского района в пожаре погибли два человека. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в пятом часу утра. В одном из домов на улице Ветеранов горели домашние вещи в одной комнате. Пожар потушили в 05:15, на пепелище нашли тела двух человек. По предварительным данным, это 63-летний хозяин дома и его 31-летняя дочь.