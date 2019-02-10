Аналитика

«Хочешь, я убью соседей?»: волгоградцы грозят газовикам судами

Аналитика 10.02.2019 17:33
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10.02.2019 17:33


«А у нас в квартире газ» - далеко не все волгоградцы теперь могут сказать, что известное стихотворение Сергея Михалкова – это про них. По городу проносится волна отключений газа и нередко лишаются голубого топлива добросовестные плательщики. Почему добропорядочные граждане становятся заложниками нерадивых соседей, чем аргументируют это газовики и куда заведут конфликты между горожанами и поставщиками ресурса? Подробности – в репортаже ИА «Высота 102».


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