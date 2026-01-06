Волгоградцев начнут штрафовать за тонировку всех машин





Волгоградцев с 9 января начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых автомобилях, в том числе и временно ввезенных на территорию страны. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Изменения внесены в Федеральный закон «О внесении изменения в статью 12.5 КоАП». Ранее ограничения не действовали на транспорт, ввозившейся на территорию страны.

Теперь же при ввозе транспортного средства необходимо руководствоваться Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. Штраф за нарушение составит 500 рублей.