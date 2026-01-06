В Волгограде сняли с продажи опасный напиток с содержанием алоэ





По поручению Роспотребнадзора в России, в том числе и в Волгоградской области, были сняты с продажи 22,5 миллиона упаковок напитка Aloe Vera. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования напитка, производимого компанией «Вельта‑Пенза» и обнаружили в нескольких образцах летучие органические соединения.

Уточняется, что реализацию напитка приостановили для принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан.

— Государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию напитка Aloe Vera — это крупнейшая на данный момент блокировка, проведенная с использованием механизмов маркировки. Ограничения затронули 22 506 361 единицу продукции, что означает полную блокировку партий по четырем GTIN, — указано в сообщении центра.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ