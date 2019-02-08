Профессор кафедры волгоградского вуза подозревается в получении взяток от студентов





Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего профессора кафедры одного из вузов Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, он подозревается в получении взятки за незаконные действия.

По данным следствия, подозреваемый, будучи сотрудником кафедры высшего учебного заведения, занимался не только преподавательской, но и "криминально-коммерческой" деятельностью, зарабатывая на своих же студентах. В зимнюю сессию он взимал с них плату за подпись об успешной сдаче зачета, правда без фактической проверки уровня знаний учащихся. Такса была фиксированная - 6 тысяч рублей с каждого экзаменуемого. В настоящее время установлено, что как минимум три студента воспользовались такой услугой профессора.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения подозреваемым взяток, а также иных эпизодов его преступной деятельности. Накануне фигурант уголовного дела был задержан оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области. Свой профессиональный праздник, День российской науки, профессор встретит в СИЗО.

По данным "Высоты 102", задержанный преподает в институте архитектуры и строительства ВолгГТУ.