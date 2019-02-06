В Волгограде завершается судебное следствие над убийцей-расчленителем двух девушек





Судебное следствие по громкому уголовному делу об убийстве и расчленении двух волжанок подходит к концу. Сегодня об этом на очередном слушании в областном суде заявил начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Александр Прокопенко, сообщает ИА «Высота 102». Не исключено, что на следующем заседании судебный процесс выйдет на финишную прямую и начнутся прения сторон. Судебное разбирательство над обвиняемым Александром Масленниковым длится уже 10 месяцев, с момента убийства прошло почти полтора года.

На сегодняшнем заседании судья допросил эксперта, который оценивал стоимость вещей одной из жертв. Так, у Ольги Шапошниковой Масленников после убийства забрал золотые украшения (цепочку с крестиком, серьги и браслет), сумку, кошелек и сотовый телефон. Однако через три дня после «совершения событий» (как деликатно выражался судья) Масленников избавился от похищенного. Исключение составили сотовые телефоны жертв – их он выбросил в мусорный бак в день преступления по дороге к своей сестре. Напомним, родная сестра обвиняемого оказала ему всяческую поддержку – помогла отмыть квартиру и выбрать в магазине полиэтиленовые мешки для складирования тел. Однако ей обвинение в совершении преступления не предъявлялось.

Судья настойчиво интересовался у Масленникова, имел ли тот умысел продать или подарить кому-то украденные вещи. Подсудимый заявил, что интересовался стоимостью ювелирных украшений, но попыток их реализовать не предпринимал. «Мне было не до этого», - еле слышно произнес фигурант дела. Остальные вещи, такие как сумка и кошелек, Масленников присвоил себе, но потом от них избавился для того, чтобы «навести порядок» в арендованной на сутки квартире. «Я не знал, что с ними делать», - сухо ответил обвиняемый.

Эксперт оценила стоимость похищенных у Шапошниковой вещей почти в 60 тысяч рублей. Насколько эта сумма корректна – установить крайне сложно. Ввиду отсутствия вещей, от которых Масленников избавился, оценщики работали по сути «вслепую», определяя денежный размер по имеющимся у них методикам. Родственники Шапошниковой называли большую сумму, но с результатами экспертизы спорить не стали – этот вопрос их сейчас вряд ли сильно волнует.

Тем не менее, определение полной стоимости похищенного имущества – крайне важный момент для стороны гособвинения. От этого в итоге будет зависеть, какое наказание запросит прокуратура подсудимому за совершенную кражу. В связи с чем, судья удовлетворил поступившее от прокуратуры ходатайство о вызове в суд матерей погибших девушек. На заседаниях они присутствовали, по понятным причинам, крайне редко. На сегодняшнем слушании присутствовали брат и гражданский супруг Ольги Шапошниковой.

Напомним, убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе "Voice", откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. 26 октября его задержали в Химках и этапировали в Волжский. Эксперты "Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" признали Александра Масленникова полностью вменяемым.

Масленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Буквально за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.







