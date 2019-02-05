ФАС России нашла виновных в росте цен на бензин

Газетный киоск 05.02.2019 14:31
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05.02.2019 14:31
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует возбудить дело против ряда трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, что приводило к повышению цен на топливо. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
"В прошлом году произошел скачок цен [на топливо], были очень драматичные события, ряд крупных игроков даже заявили, что не будут участвовать в биржевых торгах, потому что происходит манипулирование ценами на торгах и они не могут участвовать в нечестной игре. Мы внимательно исследовали то, что происходило в то время на торгах нефтепродуктов, и в ближайшее время будет сформировано одно из очень интересных дел по признакам сговора участвовавших в торгах трейдеров", - сказал он.
Цариковский отметил, что возбуждение дела можно ожидать в самое ближайшее время.
По его словам, пока речь идет о двух трейдерах. Однако замглавы ФАС не исключил, что в процессе расследования могут быть привлечены и другие компании.
"Речь идет о том, что в результате их действий цены на нефтепродукты на бирже завышались. Так как биржа носит для многих индикативный характер, то это приводило и к общему (повышению цен на топливо - прим. ТАСС)", - пояснил Цариковский. В том числе, возможный сговор трейдеров мог быть стать причиной сильного повышения цен на топливо, которое произошло весной 2018 года, добавил он.
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