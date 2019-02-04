В Волгограде преподавателя математики подозревают в получении взятки от студентов





Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя математики одного из вузов Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия, в январе текущего года подозреваемая решила облегчить учебный процесс студентам, "провалившим" сдачу экзамена по её дисциплине и отправленным на пересдачу. Через старосту группы она оповестила учащихся, что повторной проверки знаний можно избежать, но не бесплатно. За 2 – 3 тысячи рублей она готова поставить свою подпись в ведомостях и зачетных книжках даже не встречаясь с экзаменуемыми. При этом решение финансовых вопросов со студентами взял на себя муж преподавателя, вообще не имеющий никакого отношения к вузу.

При получении конверта с 26 тысячами рублей он был задержан оперативными сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также, возможно, иных эпизодов получения взяток семейной парой. Свою вину в содеянном преподаватель не признает, в отличие от своего супруга, который настаивает, что исключительно в одиночку наживался на студентах.



