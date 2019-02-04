Сбербанк продлил скидку на ипотеку

Экономика 04.02.2019 12:02 Реклама
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04.02.2019 12:02
Сбербанк продлевает на 2019 год скидку в размере 0,3 процентных пункта (п.п.) на ставку по ипотеке для пользователей сервиса «ДомКлик». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, дисконт на ставку по ипотечному кредиту в размере 0,3 п.п. предоставляется клиентам Сбербанка с одобренной ипотекой, приобретающим квартиру на вторичном рынке. Предложение распространяется на квартиры, объявления о продаже которых размещены на сайте «ДомКлик» и отмечены значком «Скидка 0,3%».
Со скидкой в размере 0,3 п.п. на ставку по ипотеке для клиентов Сбербанка можно приобрести квартиру на вторичном рынке, если объявление направлено на одобрение в банк с сайта «ДомКлик», на объявлении есть значок «Скидка 0,3%» и квартира не находится в залоге у другого банка.
При отправке клиентом объявления, отмеченного значком «Скидка 0,3%», на одобрение в Сбербанк с сайта «ДомКлик» менеджер Сбербанка связывается с клиентом для подтверждения выбора квартиры. Затем банк проверяет с агентом продавца, разместившего объявление, документы на квартиру и ее доступность для покупки в ипотеку.
После подтверждения данных по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и одобрения выбранной квартиры банком ставка по ипотеке снижается для клиента на 0,3 п.п.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:
«Мы стараемся предоставлять клиентам самый лучший сервис. Сейчас мы продлили не только скидку на ипотеку, но и улучшили условия ее получения. Теперь срок ожидания скидки начинается с момента отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку, а не с момента проверки данных по выписке из ЕГРН. Даже если мы не смогли получить выписку ЕГРН по каким-либо причинам, то по истечении срока ожидания скидка все равно будет присвоена. А данные проверит менеджер ипотечного кредитования при получении пакета документов по объекту».
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