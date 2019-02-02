Спорт 02.02.2019 15:06
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02.02.2019 15:06
Сегодня в Волгограде порядка 700 человек стали участниками Всероссийского легкоатлетического пробега, посвященного 76-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в камерном зале МУК «Волгоградконцерт» сейчас проходит торжественное награждение победителей спортивного мероприятия.
72-й по счету Всероссийский легкоатлетический пробег проходил на трех видах дистанций – 2, 5 и 10 километров. Старт участникам был дан на нижней террасе набережной от памятника «Гаситель». Сталинград еще лежал в руинах, когда спортивная общественность, спортсмены-энтузиасты, совместно с воинами 18-й Гвардейской мотострелковой дивизии приняли решение отметить 5-ую годовщину Победы под Сталинградом легкоатлетическим пробегом. С тех пор пробег проводится ежегодно. В этом году в его участниках - представители Москвы, Краснодара, Казани, Самары, городов Волгоградской Нижегородской, Ростовской, Астраханской областей.
Командное первенство определялось в нескольких группах. Самые быстрые среди профессиональных образовательных учреждений учатся в Волгоградском социально-педагогическом колледже и училище олимпийского резерва. По итогам забегов среди школьников первое место заняли учащиеся школы №56. Награды получат и участники пробега, победившие в личном первенстве. Самым возрастным участником стал Алексей Дубатовка из Ессентуков Ставропольского края. Ему — 90 лет. Все призеры получили призы, медали и грамоты.
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