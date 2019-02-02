Сегодня Волгоград отмечает 76-ю годовщину победы в Сталинградской битве, сообщает ИА «Высота 102». Величайшее сражение, переломившее ход Второй мировой войны, завершилось 2 февраля 1943 года. В городе–герое Волгограде сегодня по традиции пройдет множество памятных и праздничных мероприятий. Жители и гости города придут поклониться памяти защитников Сталинграда на Мамаев курган, к многочисленным братским могилам, памятникам и обелискам. Официальная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Героев начнется в 10 утра. В это же время на Набережной имени 62-й Армии будет дан старт всероссийскому атлетическому пробегу. Праздничный салют начнется в 21.00 на площадке у музея «Россия–моя история» в пойме реки Царица.





Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. На отдельных этапах сражения в боевых операциях в междуречье Волги и Дона с обеих сторон одновременно были задействованы более 2-х миллионов человек. В первый период битвы, окончанием которого считается 18 ноября 1942 года, советские войска ценой огромных потерь в кровопролитных оборонительных боях сорвали план фашистской армии по захвату Сталинграда. С 19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в стремительное и мощное контрнаступление. Вся группировка немецко-фашистских войск на Сталинградском направлении была окружена и разгромлена. В плен были захвачены более 140 тысяч солдат Германии и ее союзников. В том числе 2500 офицеров, 24 генерала – один из них генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Всего потери фашистской армии в Сталинградской битве составили примерно 1,5 миллиона человек. Советский Союз потерял около 1,2 миллиона воинов. Как отмечают военные историки, именно под Сталинградом советская армия не только одержала решающую стратегическую победу, но и совершила нравственный переход от армии отступающей к армии побеждающей. Именно после успеха в Сталинградской битве Красная Армия начала путь к Победе 9 мая 1945 года.