Расследования

"Била утюгом и ножом": в Волгограде сиделка призналась в расправе над парализованным подопечным (ВИДЕО)

Расследования 01.02.2019 17:00
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01.02.2019 17:00




Кировский районный суд Волгограда заключил под стражу 52-летнюю женщину, которой инкриминируется убийство 81-летнего больного мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, осенью прошлого года родственники пожилого мужчины, который в силу заболевания был прикован к постели, наняли ему в качестве сиделки подозреваемую. Она осуществляла круглосуточный уход за пенсионером, проживая с ним в одной квартире. 30 января 2019 года, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, женщина схватила попавшийся ей под руку утюг, которым нанесла несколько ударов по телу подопечного, а затем исполосовала потерпевшего ножом. После совершения преступления подозреваемая скрылась.
На следующий день тело погибшего обнаружили родственники, которые сразу же вызвали на место преступления сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Задержанная допрошена и уже дала признательные показания, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного преступления в ходе проведенной с её участием проверки показаний на месте. Со слов подозреваемой мотивом к расправе над пожилым человеком стал внезапный бытовой конфликт.

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