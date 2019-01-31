В квартирах волгоградцев стали отключать газ из-за «плохих» соседей





Угрозы об отключении газа в квартирах волгоградцев из-за «плохих» соседей стали претворяться в жизнь. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, газовики перекрывают подачу голубого топлива в квартиры, где живут добросовестные плательщики, из-за проблем других жильцов. «Сегодня я написала заявление в прокуратуру на незаконные действия газовиков – моя квартира осталась без газа, - рассказала Фаузия Григорьева, проживающая в квартире №3 дома №3 по ул. Мукачевской в Тракторозаводском районе Волгограда. – Звонила в диспетчерскую службу ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», мне сказали, что мои соседи в квартирах №2 и №7 не платят за газ, а в квартире №7, якобы, сделали незаконную врезку». По словам женщины, ей объяснили, что газ перекрыли «в целях вашей же безопасности». «Я, конечно, рада, что о моей безопасности беспокоятся, но почему я должна страдать из-за своих соседей, которые или не платят, или делают какие-то врезки? Вот пусть им и отключают», - возмущается волгоградка. Фаузия Григорьева удивляется – например, в квартире №2, где не платят за газ, живет многодетная семья. «Как они будут купать и кормить своих детей? Если квартиру оставляют без газа, соответствующие службы должны позаботиться о детях», - возмущается женщина.

Между тем, подобная ситуация произошла на днях и в доме №27 по ул. Шумилова в Кировском районе Волгограда. Галина Ананьева рассказала, что газ был отключен 29 января «без заблаговременного предупреждения и в отсутствие существенных и законных оснований». «Нам сказали только, что есть какие-то нарушения, связанные с потреблением газа, но какие именно это нарушения, кто их допускает, жильцам не уточнили. В доме – газовые колонки, теперь люди сидят без горячей воды, без возможности приготовить себе пищу и вскипятить воду, жалуются волгоградцы. «В квартире №3 живет маленький ребенок, родителям что, надо тащить в квартиру газовый баллон, чтобы его покормить?», - негодуют волгоградцы.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало об электронных посланиях, отправленных ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в которых добросовестных плательщиков информировали об их соседях, не заключивших договоры на обслуживание газового оборудования. В ведомстве призывали «во взаимодействии с управляющей компанией, ТСЖ, соседями оказать необходимое воздействие на собственников квартир, игнорирующих техническое обслуживание и периодический осмотр газопотребляющего оборудования». В компании предупредили, что в случае не заключения собственниками «нехороших» квартир договоров «поставка газа в вашем доме может быть прекращена».



