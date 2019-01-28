За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов

Экономика 28.01.2019 18:07
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28.01.2019 18:07
В 2018 году ВТБ Лизинг предоставил клиентам 21,4 тысячи железнодорожных вагонов, что на 30% превышает показатель за предыдущий год. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в результате портфель компании достиг 89,5 тысяч единиц, увеличившись за год на 7%.
Наибольшую долю в ж/д портфеле ВТБ Лизинг занимают полувагоны - 61%, доля вагонов-цистерн составляет 17%, хопперов - 14%, платформ - 7%.
Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Лизинг железнодорожной техники в портфеле нашей компании на сегодняшний день составляет порядка 35%. Это перспективное направление, развитию которого способствует значительный спрос на все категории железнодорожного транспорта. ВТБ Лизинг работает с крупнейшими вагонопроизводителями, что позволяет поставлять клиентам продукцию на привлекательных условиях и в максимально сжатые сроки».
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