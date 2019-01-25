Волгоградская облдума исключит виновника смертельного ДТП из молодежного парламента

Политика 25.01.2019 13:14
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25.01.2019 13:14
В повестку ближайшего заседания Волгоградской облдумы включен вопрос о досрочном исключении из молодежного парламента региона Рената Булатова. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент. Инициатором отзыва из общественной организации своего представителя в декабре минувшего года выступила партия «Единая Россия». Накануне профильный думский комитет по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму одобрил принятие данного постановления. В итоге документ вынесли на первое в 2019 году заседание областного заксобрания, которое состоится 30 января.
Напомним, в августе 2018 года на среднеахтубинской трассе американский пикап, которым управлял Ренат Булатов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Четверо человек – супруги Перчиевы и двое их малолетних дочерей – погибли на месте. В ноябре Среднеахтубинский райсуд приговорил Булатова к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения. Булатов являлся видным партийным активистом - состоял в рядах партии власти и занимал пост первого заместителя руководителя «МГЕР «Единой России». В настоящее время он исключен из партии и «Молодой гвардии».
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